Сборная Ганы после замены вратаря "вырвала" победу у Панамы на последних минутах

Сборная Ганы обыграла Панаму, забив гол на последних минутах матча ЧМ-2026 Сборная Ганы после замены вратаря "вырвала" победу у Панамы на последних минутах

Москва18 июн Вести.Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.

Встреча соперников по группе L состоялась в Торонто.

Единственный мяч был забит лишь в самом конце матча. На пятой добавленной ко второму тайму минуте отличился Калеб Йиренки, принесший победу Гане.

По ходу матча в составе ганской команды произошла вынужденная замена голкипера. Вместо травмированного Лоуренса Ати-Зиджи вышел Бенджамин Асаре.

Защитник сборной Панамы Эдгардо Фаринья, выступающий за "Нижний Новгород", провел встречу на скамейке запасных.

Для Ганы этот мундиаль складывался непросто еще до старта: команда сменила главного тренера за два месяца до турнира, доверив ее португальскому специалисту Карлушу Кейрушу, а из-за визовых проблем на чемпионат не попал ключевой полузащитник ганской команды Томас Парти – власти Канады не пустили его в страну из-за судебных разбирательств.

Во втором туре команда Кейруша 23 июня сыграет с Англией, а сборная Панамы в тот же день встретится с Хорватией.

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.