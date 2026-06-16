Футболист сборной Египта Хани забил автогол в матче на ЧМ-2026 Египтянин Хани отметился автоголом в матче ЧМ-2026

Москва16 июн Вести.Игрок сборной Египта Мохамед Хани стал автором автогола в матче со сборной Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Сиэтле (США) закончилась со счетом 1:1.

Счет в игре на 20-й минуте открыл защитник сборной Египта Эмам Ашур. На 66-й минуте Хани забил мяч в свои ворота, сделав счет ничейным.

Таким образом, Египет и Бельгия набрали после этой встречи по одному очку.

Сборные Ирана и Новой Зеландии, также выступающие в группе G, проведут игру 16 июня.

Между тем сборная Кабо-Верде сенсационно дебютировала на ЧМ-2026, сыграв вничью с Испанией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

При этом полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль за первые 30 минут матча ни разу не коснулся мяча, установив исторический антирекорд.