Сборная Египта сыграла вничью с Ираном и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном и вышла в плей-офф ЧМ по футболу Сборная Египта сыграла вничью с Ираном и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Москва27 июн Вести.Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 1:1. Египетская сборная пробилась в плей-офф со второго места в группе G.

Счет открыла сборная Египта на 5-й минуте — гол оформил Махмуд Сабер. На 14-й минуте иранцы сравняли счет: мяч в ворота соперников забил Рамин Резаян.

Египет, в арсенале которого 5 очков, пробился в плей-офф со второго места в группе.

Следующим соперником команды будет сборная Австралии, которая днем ранее сыграла вничью с Парагваем. Встреча состоится 3 июля в американском Далласе (штат Техас).

В 1/16 финала с первого места в группе G также вышла Бельгии (5 очков), которой удалось разгромить соперников из Новой Зеландии. Встреча завершилась со счетом 5:1. Следом в таблице находятся сборные Ирана (3), которая все еще сохраняет шансы на выход в 1/16 финала, и Новой Зеландии (1).