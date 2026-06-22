Сборная Египта впервые одержала победу на ЧМ по футболу, обыграв Новую Зеландию Гол Салаха помог одержать Египту победу над Новой Зеландией со счетом 3:1 на ЧМ

Москва22 июн Вести.Сборная Египта победила команду Новой Зеландии со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча соперников группы G прошла в Ванкувере.

Новозеландцы открыли счет в первом тайме усилиями Финна Сермана (15-я минута), однако во второй половине египтяне перевернули ход игры. На 58-й минуте Мостафа Зико восстановил равенство, спустя девять минут капитан команды Мохамед Салах вывел Египет вперед, а точку в матче на 82-й минуте поставил Трезеге, замкнувший подачу Салаха с углового.

Эта победа стала для Египта первой в истории его выступлений на чемпионатах мира. Прежде команда провела на мундиалях восемь матчей, в которых трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Голом в ворота Новой Зеландии Салах вплотную приблизился к рекорду по числу мячей за сборную Египта (68 голов, рекорд – 69). Нынешний турнир, как ожидается, станет для 34-летнего форварда последним в карьере.

После двух туров Египет с четырьмя очками возглавляет таблицу группы G. Следом идут Иран и Бельгия, сыгравшие между собой вничью (по два очка), а замыкает квартет Новая Зеландия (одно очко).

В заключительном туре сыграют Бельгия с Новой Зеландией и Египет с Ираном. Обе встречи пройдут в ночь на 27 июня по московскому времени.