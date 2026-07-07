Сборные Египта и Аргентины выдали драматичный матч в 1/8 чемпионата мира

Аргентина одерживает волевую победу над Египтом и выходит в 1/4 финала ЧМ-2026 Сборные Египта и Аргентины выдали драматичный матч в 1/8 чемпионата мира

Москва7 июл Вести.Футболисты сборной Аргентины одержали волевую победу над командой Египта со счётом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась на стадионе в американском городе Атланта.

Египетские футболисты вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному удару Яссера Ибрахима, а в середине второго тайма, на 67-й минуте, Мостафа Зико удвоил преимущество своей команды. Тем не менее аргентинцы смогли переломить ход игры в концовке встречи и совершить камбэк.

На 79-й минуте защитник Кристиан Ромеро сократил отставание в счёте, на 83-й минуте капитан команды Лионель Месси забил ответный мяч, а победный гол на третьей компенсированной минуте встречи (90+3) записал на свой счёт полузащитник Энцо Фернандес. Благодаря этой победе сборная Аргентины завоевала путёвку в четвертьфинал мирового первенства, а команда Египта завершила выступление на турнире.