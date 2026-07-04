Сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в 1/8 ЧМ-2026 Аргентина в овертайме матча ЧМ-2026 победила команду Кабо-Верде со счетом 3:2

Москва4 июл Вести.Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в дополнительное время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча национальных команд состоялась в Майами и завершилась по итогам двух таймов - 1:1. Счет на 29-й минуте открыл аргентинец Лионель Мессии. Гол стал для него 20-м на мировых первенствах. В составе Кабо-Вереде ворота соперника на 59-й минуте поразил Дерой Дуарте.

Игра перешла в дополнительное время. Сначала в овертайме за Аргентину забил Лисандро Мартинес (92-я минута), затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал (103-я минута).

Исход встречи определил автогол Динея Боржеша (111-я минута), сделавший финальный счет на табло 3:2 в пользу аргентинцев.

По итогам встречи Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей на чемпионатах мира. Кроме того, сборная Аргентина сравнялась с Германией по количеству проведенных овертаймов на мундиалях.

В 1/8 финала аргентинцы 7 июля сыграют со сборной Египта. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.