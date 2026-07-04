Сборная Аргентины повторила рекорд чемпионатов мира по количеству овертаймов Сборная Аргентины обновила рекорд чемпионатов мира по количеству овертаймов

Москва4 июл Вести.Национальная сборная Аргентины по футболу сравнялась с Германией по количеству проведенных овертаймов на чемпионатах мира.

Это произошло после того, как матч 1/16 финала мирового первенства между Аргентиной и командой Кабо-Верде завершился вничью в основное время. По итогам 90 минут игрового времени счет на табло зафиксировал 1:1, что потребовало назначения двух дополнительных таймов для определения победителя, который пройдет в следующий раунд турнира. В случае, если и после экстра-таймов счет останется равным, командам предстоит серия послематчевых пенальти.

Для аргентинской сборной это стало уже двенадцатым случаем, когда исход матча на чемпионатах мира решался в дополнительное время. Таким образом, они повторили рекорд, который ранее принадлежал только сборной Германии.

Ранее сборная Аргентины обыграла национальную команду Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.