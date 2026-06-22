Рекордные голы Месси на ЧМ принесли аргентинцам победу над сборной Австрии Сборная Аргентины по футболу обыграла австрийцев в рекордном для Месси матче ЧМ

Москва22 июн Вести.Футболисты сборной Аргентины переиграли команду Австрии в матче второго тура группового турнира чемпионата мира, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Встреча группы J прошла 22 июня в техасском Арлингтоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Оба мяча забил Лионель Месси. Его гол на 38-й минуте стал для капитана сборной Аргентины рекордным 17-м в рамках финальных этапов чемпионатов мира, а после он отличился в самой концовке матча (90+5). Также на 9-й минуте Месси не смог реализовать пенальти.

Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира (18 голов), обойдя немецкого форварда Мирослава Клозе (16 мячей), чей рекорд держался с 2014 года.

До начала чемпионата мира в США, Мексике и Канады в активе Месси было 13 мячей на финальных турнирах. Однако в первом туре группового этапа 38-летний форвард оформил хет-трик в матче против сборной Алжира (3:0) и сравнялся с Клозе.

Месси пока является единственным автором всех мячей аргентинской команды на нынешнем турнире. Всего на счету нападающего 201 матч и 122 мяча за его национальную команду в карьере.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Команда Австрии (3 очка) идет на втором месте. В третьем туре аргентинцы встретятся со сборной Иордании, а австрийцы сыграют с командой Алжира.