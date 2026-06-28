Гол в матче против Иордании принёс Месси уникальный рекорд в истории ЧМ Месси установил исторический рекорд чемпионатов мира, забив в семи матчах подряд

Москва28 июн Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил исторический рекорд чемпионатов мира по футболу, став первым игроком, которому удалось забить в семи матчах турнира подряд. Рекордное достижение было зафиксировано в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Иордании.

Голевая серия аргентинского форварда длится с матча 1/8 финала мирового первенства 2022 года в Катаре. За этот период футболист забил 11 мячей, что позволило ему стать лучшим бомбардиром за всю историю проведения турниров. На данный момент на счету Месси числится уже 19 забитых мячей на чемпионатах мира.

Ранее первое место по продолжительности голевой серии Месси делил с французом Жюстом Фонтеном и бразильцем Жаирзиньо, которым удавалось забивать в шести матчах подряд. Однако оба предшественника устанавливали свои рекорды в рамках одного турнира: француз — в 1958 году, а бразилец — в 1970-м.

Примечательно, что в игре против Иордании капитан аргентинцев впервые с 2006 года остался в запасе на матч чемпионата мира и появился на поле лишь на 60-й минуте, что не помешало ему отличиться и продлить серию. Всего на проходящем в Северной Америке мундиале футболист записал на свой счёт уже 6 забитых мячей.