Месси побил рекорд по голевым передачам и матчам плей-офф на чемпионатах мира

Месси стал рекордсменом по числу матчей в плей-офф на чемпионатах мира Месси побил рекорд по голевым передачам и матчам плей-офф на чемпионатах мира

Москва12 июл Вести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси первым достиг отметки в десять голевых передач на чемпионатах мира по футболу и установил рекорд по числу проведенных матчей в плей-офф.

Эти достижения покорились аргентинцу в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против команды Швейцарии.

С передачи Мессии забил Алексис Мак Аллистер, открыв тем самым счет встречи.

Также восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал единоличным лидером по числу матчей, проведенных в плей-офф мундиалей. До этого 39-летний форвард делил первое место с бывшим игроком сборной Германии Мирославом Клозе.

На текущем чемпионате мира Месси установил еще два рекорда: он стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей и забившим 20 голов на мировых первенствах.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.