Москва12 июлВести.Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси первым достиг отметки в десять голевых передач на чемпионатах мира по футболу и установил рекорд по числу проведенных матчей в плей-офф.
Эти достижения покорились аргентинцу в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против команды Швейцарии.
С передачи Мессии забил Алексис Мак Аллистер, открыв тем самым счет встречи.
Также восьмикратный обладатель "Золотого мяча" стал единоличным лидером по числу матчей, проведенных в плей-офф мундиалей. До этого 39-летний форвард делил первое место с бывшим игроком сборной Германии Мирославом Клозе.
На текущем чемпионате мира Месси установил еще два рекорда: он стал первым футболистом, сыгравшим 30 матчей и забившим 20 голов на мировых первенствах.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.