Месси занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу

Месси поставил третий рекорд в истории чемпионатов мира по футболу Месси занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира по футболу

Москва17 июн Вести.Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) против команды Алжира и делит с немцем Мирославом Клозе первое место в списке лучших бомбардиров мировых первенств.

Месси забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах встречи. Таким образом, на его счету 16 голов, автором которых он стал в рамках мундиалей.

Ранее аргентинец стал первым футболистом, который сыграл на ЧМ шесть раз.

Благодаря появлению на поле в матче группового этапа ЧМ Месси также обновил рекорд мундиалей по количеству проведенных встреч. Игра против алжирцев стала для нападающего 27-й в истории его участия в турнирах такого уровня.

Из футболистов, которые продолжают карьеру, ближе всех к лидеру аргентинской команды по этому показателю находится Роналду (22), который включен в состав сборной Португалии на этот чемпионат мира.

Встреча между сборными Аргентины и Алжира проходила в американском городе Канзас-Сити. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу южноамериканской команды.

Месси, которому исполнилось 38 лет, с 2023 года выступает за клуб североамериканской MLS "Интер Майами". Ранее аргентинец выступал за французский "ПСЖ" и испанскую "Барселону". В составе "Барселоны" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Среди достижений капитана аргентинской сборной — титул чемпиона мира (2022), серебряная медаль мирового первенства (2014), золото Олимпиады в 2008 году, а также две победы в соревнованиях Кубка Америки (2021, 2024).

Кроме того, Месси является рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (8).