Роналду попал в заявку сборной Португалии на рекордный для себя шестой ЧМ

Москва19 мая Вести.Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к установлению рекорда в мировом футболе. Он может сыграть на своем шестом чемпионате мира по футболу.

Об этом стало известно после публикации заявки португальской команды на предстоящий ЧМ-2026. Тренерский штаб национальной команды включил в нее и 41-летнего Роналду.

Роналду может стать первым в истории мирового футбола игроком с подобным достижением. Ранее максимумом в этом вопрсое было 5 ЧМ для одного игрока.

Помимо самого португальца среди них немец Лотар Маттеус, аргентинец Лионель Месси, а также мексиканцы Рафаэль Маркес, Антонио Карбахаль и Андрес Гуардадо.

Месси может стать еще одним рекордсменом. Это произойдет в случае, если он также примет участие в ЧМ.