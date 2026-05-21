Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии в составе команды "Аль-Наср"

Москва21 мая Вести.Футбольная команда "Аль-Наср" со счетом 4:1 победила команду "Дамак" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

В составе "Аль-Наср" мячи забили Садио Мане (34-я минута), Кингсли Коман (52), Криштиану Роналду (63, 81). У "Дамак" отличился Морлай Силла (58, с пенальти).

Таким образом, "Аль-Наср" набрала 86 очков, "Аль-Хиляль" - 84 очка.

Лучший в истории футбола бомбардир, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, проведя в "Аль-Наср" четвертый сезон.

За время выступления в Саудовской Аравии Роналду выиграл также Кубок арабских чемпионов (2023 год).

"Аль-Наср" в 11-й раз выиграла чемпионат Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" становилась чемпионом 21 раз, "Аль-Иттихад" - 14 раз.