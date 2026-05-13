"Аль-Наср" с Роналду после ничьей с "Аль-Хилялем" упустил досрочное чемпионство

Саудовский "Аль-Наср" с Роналду упустил шанс на досрочное чемпионство "Аль-Наср" с Роналду после ничьей с "Аль-Хилялем" упустил досрочное чемпионство

Москва13 мая Вести.Футбольный клуб "Аль-Наср", в составе которого выступает португальский форвард Криштиану Роналду, в матче с "Аль-Хилялем" упустил шанс досрочно стать чемпионом Саудовской Аравии. Встреча завершилась ничьей — 1:1.

Игра 32-го тура саудовской Про-Лиги прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде.

Первый гол на 37-й минуте забил Мохамед Симакан, ему ассистировал Кингсли Коман.

Однако на 98-й минуте Бенто срезал мяч в свои ворота, что сделало счет равным.

Победа позволила бы "Аль-Насру" досрочно получить титул чемпиона королевства по футболу.

На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 83 очка, "Аль-Хиляль" с 78 баллами находится на строчке.

Криштиану Роналду начал матч в стартовом составе, но не смог отметиться голевыми действиями.

16 апреля Роналду стало плохо во время матча между "Аль-Насром" и "Аль‑Иттифакой", прошедшего в рамках 29-го тура футбольного чемпионата Саудовской Аравии.