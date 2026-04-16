Тренер "Аль-Насра": Роналду вырвало в раздевалке после матча с "Аль-Иттифаком"

Москва16 апр Вести.Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду почувствовал недомогание по ходу матча 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу против "Аль‑Иттифака".

Роналду провел на поле 89 минут, однако уже в перерыве у него возникли проблемы с животом, сообщил главный тренер "Аль-Насра" Жорже Жезуш, комментарий которого приводит газета Record.

Когда я увел его с поля, он сразу же отправился в раздевалку и его вырвало. Неважно, сколько лет ты в футболе, эмоциональное состояние тоже имеет значение. Вот почему его не было с командой в конце игры, потому что он был в раздевалке и чувствовал себя плохо сказал тренер

"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 76 очков.

41-летний Роналду является рекордсменом по количеству голов в мировом футболе. Он представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил более ста мячей.