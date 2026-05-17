Роналду ушел с награждения после поражения "Аль-Насра" в финале азиатской ЛЧ

Москва17 мая Вести.Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул поле и не стал дожидаться церемонии награждения после поражения "Аль-Насра" в финале второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

Матч "Аль-Насра" против японского клуба "Гамба Осака", прошедший в Эр-Рияде, завершился со счетом 0:1. Роналду ушел с поля после свистка об окончании встречи и не явился на церемонию награждения команд.

41-летний форвард провел полный матч. С момента трансфера в саудовский клуб пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл лишь один трофей – Кубок арабских чемпионов в августе 2023 года.

На этой неделе "Аль-Наср" Роналду упустил шанс досрочно стать чемпионом в футбольном турнире Саудовской Аравии, сыграв вничью с "Аль-Хилялем".