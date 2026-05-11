"Монако" с Головиным потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

"Монако" Головина уступил "Лиллю" и лишился шансов на выход в ЛЧ "Монако" с Головиным потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

Москва11 мая Вести.Французский футбольный клуб "Монако", в составе которого играет российский полузащитник Александр Головин, потерял шансы на выход в Лигу чемпионов (ЛЧ).

В матче 33-го тура французской Лиги 1 монегаски проиграли "Лиллю". Встреча в Монако завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Денис Закария, отправив мяч в свои ворота на 72-й минуте. Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Три лучшие команды попадают в ЛЧ по итогам чемпионата Франции, а четвертый клуб отправляется в квалификационные раунды турнира.

"Монако" занимает седьмое место с 54 очками.

Ранее Головин рассказал, что скучает по России и родным с того времени, как уехал играть за "Монако".