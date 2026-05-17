Футболисты "Зенита" стали чемпионами России в рекордный 11-й раз Петербургский "Зенит" стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Москва17 мая Вести.Футболисты петербургского "Зенита" в рекордный 11-й раз стали чемпионами России, переиграв на выезде "Ростов" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла 17 мая в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев на 14-й минуте.

"Зенит" набрал 68 очков и обошел "Краснодар" на два балла. Петербуржцы стали лидерами РПЛ по количеству чемпионских титулов, обойдя на один трофей московский "Спартак" (10-кратные чемпионы России).

"Краснодар" в финальном туре разгромил дома "Оренбург" и стал серебряным призером. Бронзовые медали получил московский "Локомотив". Команда Михаила Галактионова проиграла в столичном дерби ЦСКА со счетом 1:3, но удержалась на третьей строчке. "Спартак" мог обойти "Локомотив", но сыграл на выезде вничью с махачкалинским "Динамо" (0:0) и остался без медалей, финишировав четвертым (52 очка). ЦСКА (51 очко) замкнул первую пятерку таблицы.

Далее в турнирной таблице расположились: 6. "Балтика" (Калининград) - 46 очков; 7. "Динамо" (Москва) - 45; 8. "Рубин" (Казань) - 43; 9. "Ахмат" (Грозный) - 37; 10. "Ростов" - 33; 11. "Крылья Советов" (Самара) - 32; 12. "Оренбург" - 29.

РПЛ по итогам сезона покинули "Сочи" (16-е место, 21 очко) и "Нижний Новгород" (15-е место, 23 очка). Тольяттинский "Акрон" (13-е место, 27 очков) и махачкалинское "Динамо" (14-е место, 26 очков) поспорят за право остаться в элитном дивизионе в стыковых матчах. Соперником "Акрона" будет волгоградский "Ротор", "Динамо" сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Лучшим бомбардиром сезона в РПЛ стал колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба, забивший 17 мячей.