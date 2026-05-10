"Зенит" победил "Сочи" и вышел на первое место в РПЛ

"Зенит" одержал волевую победу над "Сочи"

Москва10 мая Вести.В Санкт-Петербурге завершилась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Зенитом" и "Сочи". Сине-бело-голубые победили соперника со счетом 2:1.

Хозяева поля могли выйти вперед на 13-й минуте, однако Луис Энрике не реализовал пенальти. Счет был открыт на 31-й минуте. Нападающий черноморской команды Захар Федоров головой отправил мяч в ворота Дениса Адамова.

Сине-бело-голубые отквитали гол после перерыва. На 59-й минуте Энрике исправился за промах с пенальти, забив с игры. А на 84-й минуте вышедший на замену Александр Ерохин вывел "Зенит" вперед. Его гол оказался победным в этом матче.

Команда Сергея Семака набрала 65 очков и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ. У идущего вторым "Краснодара" 63 балла и игра в запасе. Футболисты "Сочи" с 21 баллом остались на 16-й строчке.