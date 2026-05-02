"Зенит" обыграл ЦСКА в Москве и возглавил турнирную таблицу чемпионата России "Зенит" победил ЦСКА со счетом 3:1 и стал единоличным лидером РПЛ

Москва2 мая Вести.Петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Несмотря на быстрый гол армейцев, реализованный капитаном Иваном Обляковым с пенальти на 4-й минуте, петербуржцы сумели переломить ход игры.

В составе "Зенита" отличились Игорь Дивеев (30-я минута), забивший в ворота своего бывшего клуба, Александр Соболев (51) и Луис Энрике (60). Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака набрали 62 очка и вышли на первое место в чемпионате за два тура до финиша. ЦСКА с 45 баллами остается на шестой строчке.