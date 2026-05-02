"Зенит" вышел в лидеры РПЛ: Сергей Семак оценил победу над ЦСКА Сергей Семак назвал победу "Зенита" над ЦСКА в 28-м туре РПЛ заслуженной

Москва2 мая Вести."Зенит" из Санкт-Петербурга одержал уверенную выездную победу над московским ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, что позволило сине-бело-голубым возглавить турнирную таблицу за два тура до окончания чемпионата.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак отметил непростое начало матча для своей команды, однако подчеркнул, что подопечным удалось изменить ситуацию в свою пользу.

Игра началась для нас непросто — с 0:1, но впоследствии сумели переломить ход матча и заслуженно победили. ЦСКА оставлял пространство за спинами своих игроков, чем мы не сумели воспользоваться поделился наставник с журналистами

Семак также обратил внимание на тактическую гибкость своей команды во второй половине игры.

Достаточно быстро забили во втором тайме второй мяч, игра раскрылась. У нас есть игроки, которые могут создавать моменты отметил он

Говоря о перспективах чемпионства, Семак обратил внимание на важную роль глубины состава, несмотря на отсутствие ярко выраженного бомбардира.

После успеха в Москве на счету "Зенита" стало 62 очка, что позволяет команде занять промежуточную первую строчку. При этом главный тренер подчеркнул психологический настрой коллектива на финишной прямой: необходимо смотреть на себя и побеждать в каждом матче. В следующем туре 10 мая петербуржцы на домашнем поле встретятся с командой "Сочи".