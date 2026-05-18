Москва18 мая Вести.Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак в интервью информационной службе "Вести" прокомментировал победу клуба в чемпионате России по футболу.

Сложный сезон после неудачного старта. Я там видел статью, что это худший старт за 16 лет и что с таким стартом чемпионами не становятся. Но тем не менее, несмотря на наш неудачный старт, мы смогли набрать хороший ход, и 68 очков – это третий, наверное, результат за все мое нахождение в команде сказал Семак

В воскресенье, 17 мая, "Зенит" в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу, одержав победу над "Ростовом" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. "Зенит" установил рекорд по количеству побед в российских чемпионатах.