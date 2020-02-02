Семак обновил рекорд по количеству титулов в российском футболе

Москва18 мая Вести.После победы в заключительном туре Российской премьер-лиги по футболу над "Ростовом" со счетом 1:0 главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак стал семикратным чемпионом России.

Это означает, что Семак приблизился к бывшему тренеру "Спартака" Олегу Романцеву по количеству чемпионских титулов в чемпионате России. У последнего было восемь золотых медалей со "Спартаком".

Семак ранее становился чемпионом России в качестве тренера в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах.

Теперь на его счету 23 титула, которые он завоевал в качестве игрока и тренера.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством клуб семь раз становился чемпионом РФ, дважды выигрывал Кубок России и пять раз - Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский установил новый рекорд среди российских вратарей по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Отмечается, что в общем списке вратарей НХЛ Бобровский занимает 18-е место по числу проведенных матчей.