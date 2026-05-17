"Зенит" в 11-й раз стал чемпионом России "Зенит" обошел "Спартак" и стал самым титулованным клубом в чемпионате России

Москва17 мая Вести.Петербургский клуб "Зенит" в 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу, побив рекорд московского "Спартака".

"Зенит" выигрывал чемпионат в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2026 годах. "Спартак" — в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2017 годах.

Серебряным призером турнира стал "Краснодар", бронзовая медаль досталась "Локомотиву".

17 мая футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Ростовом" в матче заключительного 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Александр Соболев на 14-й минуте.