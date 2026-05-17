"Локомотив" проиграл ЦСКА в финальном туре и завоевал бронзу РПЛ "Локомотив" проиграл ЦСКА и взял бронзу РПЛ

Москва17 мая Вести.Столичный "Локомотив", набрав 53 очка, остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, несмотря на поражение в матче с московским ЦСКА в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ Арене" завершилась со счетом 3:1.

В параллельном матче московский "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" и занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.

Красно-зеленые впервые с 2021 года вошли в первую тройку в чемпионате страны. Последний раз чемпионами железнодорожники становились в 2018 году.

Чемпионом России стал петербургский "Зенит" (68 очков), который в заключительном туре обыграл "Ростов" со счетом 1:0. На втором месте "Краснодар" (66).