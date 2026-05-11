"Локомотив" попал в финал КХЛ с победой над "Ак Барсом" "Локомотив" победил "Ак Барс" в первом матче финала плей-офф КХЛ

Москва11 мая Вести.Ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 3:1 в стартовой встрече финальной серии плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Ярославле.

Голы в активе хозяев забили Александр Радулов (22-я минута), Максим Березкин (22) и Байрон Фрэзер (36). У казанцев единственный успех на счету Митчелла Миллера (48).

Счет в серии, рассчитанной до четырех побед, теперь 1-0 в пользу "Локомотива". Вторая игра пройдет 13 мая также в Ярославле.

В регулярном сезоне ярославцы возглавили Западную конференцию, а "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. По пути к финалу "Локомотив" одолел "Спартак" (4-1), "Салават Юлаев" (4-0) и "Авангард" (4-3). Казанцы сыграли с "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и "Металлургом" (4-1).

Обладателем действующего Кубка Гагарина выступает "Локомотив", одолевший в прошлом финале "Трактор" (4-1). "Ак Барс" завоевывал трофей трижды (2009, 2010, 2018) и делит лидерство по этому показателю с магнитогорским "Металлургом" и ЦСКА. Для казанцев нынешний финал — шестой в карьере, столько же достижений у московских армейцев. Ярославцы же третий год подряд пробились в решающую стадию — в 2024-м уступили "Металлургу" (0-4).