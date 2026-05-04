"Локомотив" продолжил борьбу за Кубок Гагарина "Локомотив" обыграл "Авангард" в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина

Москва4 мая Вести.В Омске завершилась шестая игра полуфинальной серии Кубка Гагарина между местным "Авангардом" и ярославским "Локомотивом". Хозяева льда уступили гостям во втором овертайме со счетом 2:3.

В составе "ястребов" голами отметились Василий Пономарев (11-я минута) и Максим Лажуа (41-я). У "железнодорожников" дублем отметился Максим Шалунов (60-я), забросивший две шайбы на последней минуте третьего периода. Решающий гол был забит на 97-й минуте. Его автором стал Рушан Рафиков.

Таким образом, "Локомотив" сравнял счет в серии – 3:3. Решающая игра состоится в Ярославе 6 мая.

Ранее в финал Кубка Гагарина пробился "Ак Барс", который оказался сильнее магнитогорского "Металлурга" – 4:1.

В прошлом году обладателем главного трофея КХЛ стал ярославский "Локомотив".