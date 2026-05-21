Москва21 маяВести.Хоккейный клуб "Локомотив" второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии сезона-2025/26 ярославцы одержали победу над казанским "Ак Барсом".
В четверг соперники проводили шестую встречу, к которой "Локомотив" подошел с тремя победами. Для выигрыша серии же требуется четыре.
Сегодняшняя встреча в Казани завершилась минимальной победой "железнодорожников" - 3:2. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Сурин, оформивший дубль, и Максим Шалунов.
У "Ак Барса" же в ответ забивали Нэйтан Тодд и Никита Лямкин.
Как итог – "Локомотив" выигрывает матч, забирает серию с общим счетом 4:2 и отстаивает титул сильнейшей команды Континентальной хоккейной лиги.