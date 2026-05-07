Москва7 мая Вести.Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков полуфинального раунда Кубка Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Никита Серебряков из омского "Авангарда". В семи играх против ярославского "Локомотива" он добился трех побед, отразив 93,8% бросков. В одном матче ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Среди защитников не было равных американцу Митчеллу Миллеру из казанского "Ак Барса", отдавшему пять результативных передач в игре с магнитогорским "Металлургом".

Лучшим нападающим признан Максим Шалунов из "Локомотива". В его активе пять шайб и одна результативная передаче в серии против "Авангарда".

Защитник "Ак Барса" Степан Терехов стал лучшим новичком. Полуфинальный раунд он завершил с показателем полезности "+3".

В полуфинальных сериях "Локомотив" обыграл "Авангард" в семи встречах со счетом 4:3, а "Ак Барс" был сильнее "Металлурга" в пяти матчах – 4:1.

В финале Кубка Гагарина встретятся ярославская и казанская команды. Первая игра состоится 11 мая. Действующим обладателем главного трофея КХЛ является "Локомотив".