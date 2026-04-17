Москва17 апр Вести.Стали известны все участники полуфинальной стадии плей-офф Кубка Гагарина сезона 2025/2026. По итогам напряженных четвертьфинальных серий определились две пары команд, которые поборются за выход в финал.

В одной из полуфинальных пар встретятся казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". Серия между этими командами начнется 25 апреля в Магнитогорске. Другую полуфинальную пару составят омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Серия между ними стартует 24 апреля в Ярославле.

Напомним, что в своих четвертьфинальных противостояниях "Локомотив" одержал уверенную победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 4-0 в серии, а "Ак Барс" также всухую прошёл минское "Динамо".