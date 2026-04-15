Москва15 апрВести.В Казани проходит четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором минское "Динамо" встречается с местным "Ак Барсом".
Встреча двух команд началась с двух драк, сообщает "Спорт-Эспресс".
Сначала схлестнулись защитник минчан Николас Мелош и нападающий "барсов" Михаил Фисенко.
Через несколько минут подрались форвард "Ак Барса" Никита Дыняк и защитник "Динамо" Ксавье Уэллесказано в сообщении
Как уточняет ТАСС, на скамейках штрафников из-за нарушений оказалось по три игрока обеих команд.
Казанский клуб ведет в серии 3:0.