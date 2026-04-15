Два гола минского "Динамо" подряд не засчитали в матче с "Ак Барсом" В матче с "Ак Барсом" арбитры аннулировали два гола минского "Динамо" подряд

Москва15 апр Вести.Арбитры два раза отменили голы минского "Динамо" в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса" после видеопросмотров.

Во втором периоде при счете 2:0 в пользу хозяев судьи не засчитали гол Виталия Пинчука, признав, что шайба была забита коньком. Затем, за две минуты до окончания периода, арбитры аннулировали еще одну шайбу форварда минской команды, так как в ходе голевой атаки было зафиксировано положение "вне игры".

Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", игра началась очень жестко - сразу с двух драк. Сначала подрались защитник белорусской команды Николас Мелош и нападающий казанцев Михаил Фисенко. Спустя несколько минут в стычку ввязались форвард "Ак Барса" Никита Дыняк и защитник "Динамо" Ксавье Уэлле.

Матч состоялся в среду в Казани и завершился со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) в пользу "Ак Барса".