"Металлург" уступил "Ак Барсу" в первом матче серии Кубка Гагарина "Металлург" проиграл "Ак Барсу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Москва25 апр Вести.Магнитогорский "Металлург" уступил казанскому "Ак Барсу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2.

В составе "Ак Барса" отличились Илья Сафонов (3-я минута), Никита Дыняк (11), Нэйтан Тодд (16) и Александр Хмелевский (33 и 53). У "Металлурга" забили Люк Джонсон (30) и Александр Петунин (50).

Счет между "Металлургом" и "Ак Барсом" в серии до четырех побед стал 1:0. Следующая встреча пройдет 27 апреля.

Другую полуфинальную пару составляют омский "Авангард" и ярославский "Локомотив".