Москва25 апрВести.Магнитогорский "Металлург" уступил казанскому "Ак Барсу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2.
В составе "Ак Барса" отличились Илья Сафонов (3-я минута), Никита Дыняк (11), Нэйтан Тодд (16) и Александр Хмелевский (33 и 53). У "Металлурга" забили Люк Джонсон (30) и Александр Петунин (50).
Счет между "Металлургом" и "Ак Барсом" в серии до четырех побед стал 1:0. Следующая встреча пройдет 27 апреля.
Другую полуфинальную пару составляют омский "Авангард" и ярославский "Локомотив".