Москва14 апрВести.Минское "Динамо" опровергло сообщения об отставке главного тренера команды КХЛ Дмитрия Квартальнова, которые накануне распространили СМИ и Telegram-каналы.
Четвертый матч серии пройдет в Казани 15 апреля.
Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с "Ак Барсом". Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам - не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчуговорится в сообщении в Telegram-канале клуба
Клуб напомнил, что сейчас "Динамо" проигрывает "Ак Барсу" во втором раунде плей-офф до четырех побед со счетом 0-3. После третьего матча Квартальнов резко оценил игру подопечных и заявил на пресс-конференции, что впервые сталкивается с плей-офф, где команде не хватает характера.
Ранее он публично выражал недовольство решением руководства подписать форварда Райана Спунера, а в феврале СМИ писали, что тренер якобы хочет уйти из клуба из‑за увольнения его помощника Игоря Горбенко. На этом фоне во Telegram-канал "Хоккейные сливки" со ссылкой на источники в клубе сообщил, что руководство приняло решение уволить Квартальнова.