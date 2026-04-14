Минское "Динамо" опровергло информацию об увольнении Дмитрия Квартальнова Минское "Динамо" заявило, что Квартальнов не покидает пост тренера

Москва14 апр Вести.Минское "Динамо" опровергло сообщения об отставке главного тренера команды КХЛ Дмитрия Квартальнова, которые накануне распространили СМИ и Telegram-каналы.

Четвертый матч серии пройдет в Казани 15 апреля.

Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с "Ак Барсом". Рекомендуем вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам - не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу говорится в сообщении в Telegram-канале клуба

Клуб напомнил, что сейчас "Динамо" проигрывает "Ак Барсу" во втором раунде плей-офф до четырех побед со счетом 0-3. После третьего матча Квартальнов резко оценил игру подопечных и заявил на пресс-конференции, что впервые сталкивается с плей-офф, где команде не хватает характера.

Ранее он публично выражал недовольство решением руководства подписать форварда Райана Спунера, а в феврале СМИ писали, что тренер якобы хочет уйти из клуба из‑за увольнения его помощника Игоря Горбенко. На этом фоне во Telegram-канал "Хоккейные сливки" со ссылкой на источники в клубе сообщил, что руководство приняло решение уволить Квартальнова.