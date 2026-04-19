"Если позволят акционеры": Ротенберг о возможности возглавить хоккейное "Динамо" Роман Ротенберг высказался о возможности возглавить хоккейное "Динамо"

Москва19 апр Вести.Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского хоккейного "Динамо" Роман Ротенберг заявил о своей готовности стать главным тренером команды в том случае, если его кандидатуру одобрят акционеры.

Я всегда готов работать, у меня есть желание работать. Нужно делать так, чтобы дети и игроки развивались. Уверен, все только начинается. Решение за акционерами сказал Ротенберг в разговоре с РИА Новости

Ротенберг вошел в совет директоров "Динамо" летом 2025 года, покинув петербургский СКА. Ранее СМИ сообщали, что он может занять пост главного тренера команды в случае отставки Вячеслава Козлова. Под руководством Козлова московское "Динамо" вылетело из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде минскому "Динамо" со счетом 0–4 в серии.

До прихода в совет директоров "Динамо" Ротенберг с 2022 года занимал пост главного тренера СКА. Под его руководством клуб дважды доходил до финала Западной конференции в плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы досрочно выиграли регулярный чемпионат и в третий раз в истории завоевали Кубок континента. В сезоне-2024/25 СКА занял седьмое место на Западе и уступил в первом раунде плей-офф московскому "Динамо".