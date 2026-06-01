Хоккейный "Локомотив" объявил о подписании контракта с Дмитрием Квартальновым Дмитрий Квартальнов возглавил ярославский "Локомотив"

Москва1 июн Вести.Экс-тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов возглавил ярославский "Локомотив". Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Он сменил на тренерском мостике канадца Боба Хартли, который продолжит сотрудничать с "железнодорожниками" в качестве консультанта.

ХК "Локомотив" сообщает о том, что клуб подписал контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым говорится в заявлении ярославской команды

С 2017 по 2019 год Квартальнов уже возглавлял "Локомотив".

В нынешнем сезоне "железнодорожники" во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина.