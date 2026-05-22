Москва22 мая Вести.Вторая подряд победа хоккейного клуба "Локомотив" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) указывает на то, что была проведена большая системная работа. Об этом заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В своем Telegram-канале он отметил, что такой результат может быть лишь у выдающейся команды высокого класса.

Второй чемпионский титул подряд - показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с "Ак Барсом" получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу написал Дегтярев

Министр спорта России подчеркнул, что "Локомотив" заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба РФ.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб "Локомотив" второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии сезона-2025/26 ярославский клуб одержал победу над казанским "Ак Барсом".

Также сообщалось, что главный тренер "Локомотива" Боб Хартли объявил о своем уходе из клуба сразу после победы в финальной серии плей-офф КХЛ. Хартли признался, что "устал" и считает, что ему пора завершить свою карьеру.