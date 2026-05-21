Путин поздравил хоккейный клуб "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина Путин поздравил "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина

Москва21 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил хоккеистов, болельщиков и штаб ярославского "Локомотива" с завоеванием Кубка Гагарина.

Российский лидер подчеркнул, что "железнодорожники" продемонстрировали настоящий дух и сплоченность.

На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Ярославцы второй год подряд завоевали Кубок Гагарина. В финальной игре сезона хоккеисты "Локомотива" одержали победу над казанским "Ак Барсом". Серия закончилась с общим счетом 4:2 в пользу "железнодорожников".