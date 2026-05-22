Болельщики не загадывали исход игры "Локомотива" с "Ак Барсом" за Кубок Гагарина Победа "Локомотива" в Кубке Гагарина стала праздником для болельщиков

Москва22 мая Вести.Победа ярославского ХК "Локомотива" в финальной серии плей-офф КХЛ в битве за Кубок Гагарина стала праздником для болельщиков. Фанаты ярославского клуба до последнего не загадывали исход игры с "Ак Барсом". Об этом сообщает ИС "Вести".

Ярославский "Локомотив" победил казанский "Ак Барс". Обыграв соперника со счетом 3:2 "Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2025/26.

Все понимали, сегодня команда [главного тренера "Локомотива"] Боба Хартли должна поставить точку в этом противостоянии и снова завоевать Кубок Гагарина, второй раз подряд. Однако до последнего болельщики не загадывали исход встречи сообщает ИС "Вести"

Матч между "Локомотивом" и "Ак Барсом" сделал Ярославль центром российского хоккея.

Конечно, нужно здесь [на Советской площади] смотреть - народ, болельщики. Дома скучно. Здесь - прямо праздник. Вот у нас 30 мая будет День города. Мне кажется, сейчас уже как День города. Очень классно! поделился эмоциями от матча болельщик "Локомотива"



Несмотря на будний день, на площади собралось много болельщиков.

Ярославль будет сегодня точно не спать. Я это чувствую, я верю в это поделился свои впечатлениями еще один болельщик ярославского "Локомотива"

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков ХК "Локомотив" с завоеванием Кубка Гагарина.