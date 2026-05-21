Евраев: ХК "Локомотив" из Ярославля второй раз подряд получил Кубок Гагарина

Михаил Евраев поздравил ХК "Локомотив" из Ярославля с победой в Кубке Гагарина Евраев: ХК "Локомотив" из Ярославля второй раз подряд получил Кубок Гагарина

Москва21 мая Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере МАХ поздравил хоккейный клуб "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина. Глава региона отметил, что команда становится обладателем кубка второй раз подряд.

"Локомотив" вновь победил и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина! Поздравляю нашу команду, тренерский состав, руководство клуба и лично Юрия Николаевича Яковлева, Российские железные дороги, всех болельщиков, нашу Ярославскую область с победой! написал Евраев

Он также отметил, что команда выходит в финал третий год подряд, что говорит о возрождении сильнейшей команды, которой гордится весь регион.