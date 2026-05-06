"Локомотив" и "Ак Барс" встретятся в финале Кубка Гагарина

В финале Кубка Гагарина сыграют "Локомотив" и "Ак Барс" "Локомотив" и "Ак Барс" встретятся в финале Кубка Гагарина

Москва6 мая Вести.Ярославский "Локомотив" со счетом 4:3 одержал победу над омским "Авангардом" и вышел в финал Кубка Гагарина. Матч прошел в Ярославле.

Шайбы у "Локомотива" забросили Никита Кирьянов (первая минута), Максим Шалунов (40), Егор Сурин (52), Максим Березкин (89).

У "Авангарда" отличились Александр Волков (6), Константин Окулов (26) и Джозеф Чеккони (34).

Счет в серии стал 4:3 в пользу "Локомотива".

Таким образом, в финале "Локомотив" сыграет с казанским "Ак Барсом".

Первый матч состоится 11 мая в Ярославле.

"Локомотив" является обладателем Кубка Гагарина, в решающей серии ярославская команда победила челябинский "Трактор" со счетом 4:1.