Москва28 апр Вести.Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" победил омский "Авангард" в третьем матче полуфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла на стадионе "Джи-Драйв-Арена" в Омске и закончилась со счетом 4:2.

Среди игроков "Локомотива" шайбы забросили Рушан Рафиков (31-я минута), Александр Полунин (36-я минута), Александр Радулов (40-я минута) и Рихард Паник (59-я минута). В составе проигравшей команды шайбы смогли забросить Игорь Мартынов (13-я минута) и Дамир Шарипзянов (20-я минута).

Омичи активно начали матч и после первого периода вели с преимуществом в две шайбы, но позднее "Локомотив" изменил ход игры. Переломный момент возник во второй половине второго игрового отрезка. Корреспондент РИА Новости Спорт Андрей Сенченко пишет, что "действующие чемпионы вместе с Александром Радуловым буквально смяли омичей". По его мнению, "Локомотив" смог вывести вперед Александр Радулов. Корреспондент также указал на то, что Рихард Паник смог забросить шайбу за минуту до конца.

Счет в серии теперь 2:1 в пользу "ястребов".

Новый матч пройдет в четверг в Омске.