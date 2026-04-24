"Локомотив" уступил "Авангарду" в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина "Авангард" обыграл "Локомотив" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Москва24 апр Вести.Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в первой встрече полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Уточняется, что матч прошел в Ярославле и завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

Из команды победителей дубль оформил Максим Лажуа, также по одной шайбе забросили Василий Пономарев, Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. У хозяев отметились Денис Алексеев и Максим Шалунов.

"Авангард" вышел вперед в серии — 1-0. Следующий матч пройдет в Ярославле в воскресенье, 26 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является "Локомотив". "Авангард" был победителем в 2021 году.