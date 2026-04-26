Судья удалил всех хоккеистов "Локомотива" и "Авангарда" за массовую драку

В матче "Локомотива" и "Авангарда" произошла массовая драка Судья удалил всех хоккеистов "Локомотива" и "Авангарда" за массовую драку

Москва26 апр Вести.В Ярославле проходит второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина - 2026 Континентальной хоккейной лиги. После того как местный "Локомотив" забил гостям из "Авангарда" началась массовая драка.

Судьям пришлось разнимать спортсменов, а затем обе пятерки игроков были удалены с площадки.

Инцидент произошел сразу после того, как на 18-й минуте защитник "Локомотива" забил шайбу в ворота соперника. На трансляции видно, как форвард железнодорожников Александр Радулов говорит с вратарем гостей Никитой Серебряковым, затем между ними начинается драка, к которой подключились все хоккеисты на льду.