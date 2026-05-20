Матч "Спартака" и "Локо" в Молодежной хоккейной лиге завершился массовой дракой

Москва20 мая Вести.Четвертый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между московским "Спартаком" и ярославским "Локо" завершился массовой потасовкой на льду.

Встреча закончилась победой ярославцев со счетом 3:2, что позволило "железнодорожникам" сравнять счет в серии до четырех побед — 2:2. Конфликт вспыхнул сразу после того, как ярославская команда забросила решающую шайбу в овертайме. Ситуация обострилась, когда один из хоккеистов "Локо" подъехал к голкиперу москвичей, что спровоцировало серию одновременных стычек между игроками в разных частях площадки.

В ходе потасовок нападающий ярославского клуба Роман Лутцев получил травму, ему потребовалась помощь медицинского персонала. Судейская бригада применила ряд жестких санкций к участникам драки. В составе "Спартака" штрафные минуты получили Иван Гаврилов, Данил Кочуров и Силантий Кожушко, а защитник Юрий Иванов был наказан дисциплинарным штрафом. Со стороны "Локо" за участие в инциденте были удалены Геннадий Чалый и Андрей Елезов.

Ранее главный тренер "Химика" Егор Башкатов получил 1-матчевую дисквалификацию в финале Кубка чемпионов России по хоккею.