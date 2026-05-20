ВХЛ дисквалифицировала тренера "Химика" на 1 матч финала за непристойные жесты

Москва20 мая Вести.Главный тренер "Химика" Егор Башкатов получил 1-матчевую дисквалификацию в финале Кубка чемпионов России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги.

Санкция в его отношении применена по итогам второго матча финальной серии против "Югры". Наставнику вменяется показ непристойных, нецензурных и оскорбительных жестов в адрес команды соперника.

Все это предваряла его словесная перепалка с тренерским штабом "Югры".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Химика". Благодаря этому воскресенский клуб сравнял счет в серии (1:1).