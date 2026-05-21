Москва21 маяВести.Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли объявил о своем уходе из клуба сразу после победы в финальной серии плей-офф КХЛ.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. В прошлом сезоне "Локомотив" возглавлял Игорь Никитин.
Я покинул "Локомотив". Я закончил. Старый ужесказал Хартли журналистам
64-летний канадец стал первым иностранным специалистом, дважды выигравшим Кубок Гагарина в качестве главного тренера. В 2021 году он привел к победе омский "Авангард". Также на его счету победа в Кубке Стэнли с "Колорадо Эвеланш" в 2001 году.