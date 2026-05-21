Боб Хартли объявил об уходе из "Локомотива" после победы на Кубке Гагарина

Москва21 мая Вести.Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли объявил о своем уходе из клуба сразу после победы в финальной серии плей-офф КХЛ.

В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. В прошлом сезоне "Локомотив" возглавлял Игорь Никитин.

Я покинул "Локомотив". Я закончил. Старый уже сказал Хартли журналистам

64-летний канадец стал первым иностранным специалистом, дважды выигравшим Кубок Гагарина в качестве главного тренера. В 2021 году он привел к победе омский "Авангард". Также на его счету победа в Кубке Стэнли с "Колорадо Эвеланш" в 2001 году.