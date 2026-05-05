"Локомотив" опроверг слухи об уходе главного тренера Галактионова в другой клуб

"Локомотив" обратился к болельщикам из-за слухов об уходе Галактионова "Локомотив" опроверг слухи об уходе главного тренера Галактионова в другой клуб

Москва5 мая Вести.Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов остается в команде. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Ранее в СМИ появилась информация об уходе специалиста после текущего сезона в ЦСКА.

С Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года говорится в заявлении "железнодорожников"

После 28 туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Команда Галактионова опережает идущий четвертым "Спартак" на два балла. В следующем туре "железнодорожники" примут на своем поле калининградскую "Балтику". Встреча состоится 10 мая.