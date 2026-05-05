Москва5 маяВести.Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов остается в команде. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Ранее в СМИ появилась информация об уходе специалиста после текущего сезона в ЦСКА.
С Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших годаговорится в заявлении "железнодорожников"
После 28 туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Команда Галактионова опережает идущий четвертым "Спартак" на два балла. В следующем туре "железнодорожники" примут на своем поле калининградскую "Балтику". Встреча состоится 10 мая.