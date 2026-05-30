Московский "Локомотив" ответил на слухи о долге в 1 млрд рублей

Москва30 мая Вести.Московский футбольный клуб "Локомотив" выступил с официальным опровержением появившейся в СМИ информации о критическом состоянии бюджета.

Ранее в прессе сообщалось, что задолженность "железнодорожников" превышает 1 млрд рублей, а лицензия на будущий сезон была получена якобы только благодаря включению в доходную часть будущих продаж ведущих игроков, таких как Алексей Батраков и Сесар Монтес.

В комментарии для "Матч ТВ" пресс-служба клуба подчеркнула, что процедура лицензирования строится на подтверждении всего комплекса доходов: спонсорских выплат, медиаправ и коммерческой деятельности.

Утверждение о том, что лицензия была получена только за счет включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании заявили в клубе

Также руководство подчеркнуло, что "у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям", а все текущие финансовые обязательства выполняются вовремя.