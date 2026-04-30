Москва30 апрВести.Волейбольный клуб "Локомотив" из Новосибирска извинился за скандал с семьей, которую не хотели пускать на матч из-за плаката с сине-желтым мячом.
Клуб прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения в соцсетях, что семью в Новосибирске не хотели пускать на матч из-за того, что мяч на их самодельном плакате был сине-желтым, в итоге мяч пришлось закрашивать в черный цвет.
В клубе "Локомотив-Новосибирск" отметили, что пропуском болельщиков ведает подрядная организация, людей пропускают согласно установленным требованиям и регламентам.
Сотрудник, как показало видео ситуации, истолковал предписанные меры "абсолютно буквально".
…Клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП. От лица ВК "Локомотив-Новосибирск" мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуациейговорится в сообщении
В волейбольном клубе добавили, что свяжутся с семьей, попавшей в этот инцидент.
В мае 2024 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал местного жителя за сине-желтые волосы, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.