"Локомотив" извинился за отказ пустить семью на матч из-за сине-желтого мяча Волейбольный "Локомотив" извинился за конфликт из-за цвета мяча на плакате

Москва30 апр Вести.Волейбольный клуб "Локомотив" из Новосибирска извинился за скандал с семьей, которую не хотели пускать на матч из-за плаката с сине-желтым мячом.

Клуб прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения в соцсетях, что семью в Новосибирске не хотели пускать на матч из-за того, что мяч на их самодельном плакате был сине-желтым, в итоге мяч пришлось закрашивать в черный цвет.

В клубе "Локомотив-Новосибирск" отметили, что пропуском болельщиков ведает подрядная организация, людей пропускают согласно установленным требованиям и регламентам.

Сотрудник, как показало видео ситуации, истолковал предписанные меры "абсолютно буквально".

…Клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП. От лица ВК "Локомотив-Новосибирск" мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией говорится в сообщении



В волейбольном клубе добавили, что свяжутся с семьей, попавшей в этот инцидент.

В мае 2024 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал местного жителя за сине-желтые волосы, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.